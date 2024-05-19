مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي للعام الرابع على التوالي

أحرز مانشستر سيتي لقبه الرابع على التوالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إنجاز غير مسبوق، بعد فوزه 3-1 على ضيفه وست هام يونايتد اليوم الأحد ليتفوق على منافسه المباشر أرسنال في الجولة الأخيرة من موسم مثير بالمسابقة.

وصنع هدفان مبكران رائعان سجلهما أفضل لاعب في الدوري فيل فودن أجواء احتفالية تحت أشعة الشمس في استاد الاتحاد، قبل ركلة خلفية مذهلة من الغاني محمد قدوس قبل نهاية الشوط الأول أعادت وست هام للمباراة مؤقتا.

لكن رودري حسم الفوز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 59 من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب السادس في سبع سنوات. ورقص المشجعون في مقاعدهم وهم يرددون بصوت عال "الأبطال مرة أخرى!" و"هل تشاهد أرسنال؟".

وفي واحد من أشرس سباقات الفوز باللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان من الممكن أن يفوز أرسنال باللقب إذا فقد سيتي نقاطا. لكن فوز الفريق اللندني 2-1 على ضيفه إيفرتون كان بلا جدوى ليتأخر بفارق نقطتين عن سيتي.