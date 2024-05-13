حسام حسن "يفتح النار" على عمر مرموش.. ويعلق على محمد صلاح

واصل مدرب منتخب مصر حسام حسن، هجومه على لاعبي المنتخب المصري الرافضين للانضمام للفراعنة لظروف مختلفة فبعد أزمة محمد صلاح، المعسكر الماضي كشف المدرب النقاب عن تفاصيل أزمة اللاعب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فرانكفورت الألماني، وحقيقة إمكانية غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لمرحلة هامة، بخوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، وقال حسام حسن في مؤتمر صحافي: "سأضم كل لاعب يساهم في مروري من تلك المرحلة حتى لو كان كبير السن، وذلك لأني أسعى لبلوغ هذه المرحلة، أما بعد ذلك فستشهد قائمة منتخب مصر عدد لاعبين قليل جدًا ممن هم أكبر من الـ30 سنة".

وتابع: "عمر مرموش يعاني من أزمة (إصابة) في صباع يده، وهو ومدربه قررا أن يخضع للعملية بعد آخر مباراة في الدوري الألماني".

وأكد حسام حسن أنه قال للاعب أن يأجل العملية 10 أيام كما أكد له مدير المنتخب إبراهيم حسن لدينا مهمة وطنية، ولكنه رد اللاعب أن النادي حجز العملية له.

وأضاف مدرب الفراعنة: "هل هذا موقف يصدر من لاعب؟ ومع ذلك نتمنى أن تحل المشكلة والعملية تؤجل، تلك إصابة في صباع يده، بنسبة كبيرة جدًا محمود تريزيجيه سيكون متواجدًا في المعسكر وسيتعافى من الإصابة".

وعن موقف محمد صلاح قال حسام حسن: "محمد صلاح سيتواجد في المعسكر المقبل، كان يحتاج لأن يتدرج في المباريات مع فريقه وهذا ما تم، وأنا سعيد بعودة محمد الشناوي، وهو قائد له أهمية كبيرة وقد يتواجد في معسكر المنتخب بجانب مصطفى شوبير المتألق".

واستطرد: "أحمد فتوح وأبو جبل أنا الذي أعدتهما مع سموحة بعد استغناء الزمالك عنهما، وليس لدي أي مشكلة مع عمر كمال ولكنه سبق وأن شعر بالضيق بسبب اشراكي له في مركز الظهير الأيمن، ولكن هل هو حزين الآن على مشاركتي له في هذا المركز؟".

ويحتل منتخب مصر حتى الآن صدارة المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا لكأس العالم بعد تحقيقه 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

واشتكى حسام حسن من مستوى الدوري المصري وأكد أنه متواضع جداً، مشيراً إلى أنه لا يقدم أي إضافات فنية ولا يوجد لاعبين متألقين.