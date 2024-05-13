استدعاء مدافع ليفركوزن للمنتخب الألماني

أزيح الستار، اليوم الإثنين، عن استدعاء جوناثان تاه مدافع فريق باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، لقائمة منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا 2024.

وتم الإعلان عن اختيار تاه بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه رشيد حامد أحد الرواد المؤثرين بمواقع التواصل بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وكانت إذاعة (آيه آر دي) العامة أعلنت أمس الأحد في النشرة المسائية عن اختيار نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند في القائمة.

وسيعلن يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيارسميا يوم الخميس المقبل القائمة المبدئية التي ستخوض بطولة يورو 2024 التي ستقام في بلاده خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

ولجأ الاتحاد الألماني لكرة القدم لإثارة الاهتمام بطريقة جديدة لإعلان القائمة بالكشف عن بعض اللاعبين بشكل فردي بطرق مختلفة مستعينا بالمشاهير والمؤثرين والجماهير ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يبدأ ناجلسمان تجمع منتخب ألمانيا في أواخر مايو الجاري قبل خوض مباراتين وديتين ضد أوكرانيا واليونان في يومي 3 و7 يونيو المقبل استعدادا لبطولة أوروبا.

وسيغيب عن الأسبوع الأول من التجمع أنتوني روديجير وتوني كروس ثنائي ريال مدريد وشلوتربيك مدافع دورتموند وربما زميله في الفريق نيكلاس فولكروج، وربما عن المباراة الودية الأولى ضد أوكرانيا بسبب ارتباط ناديهما بنهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو.

وسيقدم ناجلسمان القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا في السابع من يونيو قبل أسبوع من مواجهة اسكتلندا، علما بأن المجموعة تضم أيضا منتخبي المجر وسويسرا.