حصد أكبر عدد من النقاط بتاريخه.. بورنموث يجدد عقد إيراولا

جدّد مدرب بورنموث الإنجليزي، الإسباني أندوني إيراولا عقده مع فريقه حتى نهاية موسم 2025-2026 على الأقل.

وكان المدرب الاسباني البالغ 41 عاماً وقع على عقد لمدة موسمين، عندما استلم تدريب الفريق الجنوبي الساحلي في يونيو 2023 قادماً من رايو فايكانو الاسباني.

ونجح بورنموث في حصد أكبر عدد من النقاط بتاريخه في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، ويحتل المركز الحادي عشر قبل انتهاء الموسم بمرحلة واحدة.

وقال إيراولا "انا سعيد جدا لتوقيع العقد. بالنسبة الي، الامر يتعلق بالثقة المتبادلة من الطرفين".

واضاف "عشنا تجربة جيدة خلال موسمنا الاول معا في الدوري الانكليزي وأنا سعيد لأن كلا الطرفين يريد مواصلة الشراكة في المستقبل".

وتابع "أنا سعيد أيضاً لكوننا جمعنا رقماً قياسياً من النقاط. نحن نلعب في دوري قوي مع منافسين أقوياء. بدأ الموسم ببطء لكني اعتقد بأننا تطوّرنا كثيراً ونسير على الطريق الصحيح".

أما رئيس بورنموث بيل فولي، فقال "ترك أندوني أثراً كبيراً منذ وصوله الى النادي ونحن سعداء جدا لتجديد العقد معه".

وختم "جمعنا رقما قياسيا من النقاط في الدوري بفضل سلسلة من النتائج والعروض الممتازة".