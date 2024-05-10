انتهاء موسم غنابري وشكوك حول مشاركته في كأس أوروبا

سيغيب جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي ويحوم الشك حول مشاركته في صفوف منتخب المانيا في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده اعتبارا من 14 يونيو، وذلك بداعي الاصابة بحسب ما اعلنه ناديه اليوم. وتعرض غنابري للاصابة في الدقيقة 27 من مواجهة ريال مدريد الاسباني في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الاربعاء والتي خسرها فريقه 1-2.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانا اشار فيه الى ان المهاجم البالغ من العمر 28 عاما "سيغيب عما تبقى من الموسم الحالي" بعد اصابته بتمزق في العضلة الخلفية لقدمه اليسرى. وتبقى مباراتان للفريق البافاري في الدوري هذا الموسم الذي خرج منه خالي الوفاض، قبل ان تخوض المانيا المباراة الافتتاحية لكأس اوروبا في 14 يونيو ضد اسكتلندا.

وعانى غنابري إصابات عدة هذا الموسم ما كلفه مركزه في تشكيلة منتخب المانيا بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان، علما بانه خاض 45 مباراة دولية وسجل 22 هدفا. واصيب غنابري بكسر في ذراعه في سبتمبر الماضي، كما غاب عن 15 مباراة منذ ديسمبر بداعي اصابات عضلية.