الهلال يسعى للتتويج بلقب الدوري السعودي أمام الحزم

يتطلع فريق الهلال لحسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين) حينما يستضيف الحزم يوم السبت المقبل، في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ويحتاج الهلال لنقطة واحدة من المباراة من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، وقد يتوج الهلال بلقب الدوري قبل خوض اللقاء في حال خسارة النصر أمام الأخدود في المباراة التي تقام غدا الخميس.

ويتواجد الهلال على قمة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة بفارق 12 نقطة أمام النصر.

وسواء دخل الهلال مباراته أمام الحزم متوجا باللقب أو سيكون بحاجة لحصد نقطة للتتويج باللقب فإن الهلال لا يرغب في إفساد احتفالات جماهيره باللقب في هذه المباراة وسيسعى بكل قوته للفوز بها لكي يتم الاحتفال باللقب في سعادة.

وسيسعى الهلال بكل قوته للفوز بهذه المباراة لكي يعزز رقمه القياسي في عدد لانتصارات المتتالية في دوري المحترفين والذي وصل حتى الآن إلى 23 انتصارا متتاليا.

ويدخل الهلال مباراته أمام الحزم وهو المرشح الأبرز للفوز بها خاصة وأنه تمكن من تحقيق الفوز بتسعة أهداف نظيفة في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب الحزم.

ولكن ربما ستكون الأمور مختلفة في هذه المباراة خاصة وأن الحزم لا يوجد أمامه بديل سوى الفوز بهذه المباراة إذا أراد الحفاظ على فرصه في البقاء بدوري المحترفين، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 20 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المنطقة الدافئة.