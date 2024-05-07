الهلال لا يقهر في الدوري السعودي.. قلب الطاولة على الأهلي في الوقت القاتل (فيديو)

قلب نادي الهلال الطاولة على نظيره الأهلي 2-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليقترب أكثر من لقب المسابقة، بوصول رصيده إلى 86 نقطة.

سجل هدفي الهلال، ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم دي أوليفيرا في الدقيقتين 52 و89.

وأحرز هدف الأهلي الوحيد فراس البريكان في الدقيقة 30.

وأكد "الزعيم" أنه لا يقهر في مسابقة الدوري المحلي بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم بينما وسع الفارق مع النصر إلى 12 نقطة قبل نهاية البطولة بأربع جولات، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة للتتويج باللقب.