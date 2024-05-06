التصنيف العالمي للرجال والسيدات في عالم الكرة الصفراء

تقدم الروسي أندري روبليف مرتبتين وبات سادسا في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر، اليوم الاثنين، إثر تتويجه بدورة مدريد لماسترز الألف بعد تغلبه على الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم 4-6 و7-5 و7-5 في المباراة النهائية.

واستمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة الترتيب متقدما بفارق 1130 نقطة عن الايطالي جاك سينر و2645 نقطة عن الإسباني كارلوس ألكاراس.

وفي فئة السيدات، وسّعت البولندية ايغا شفيونتيك الفارق عن البيلاروسية أرينا سابالينكا ضحيتها في نهائي دورة مدريد متقدمة بفارق 3412 نقطة عن الأخيرة.

وتفوقت شفيونتيك على سابالينكا في مباراة ماراتونية 7-5 و4-6 و7-6 (9-7)، السبت، وثأرت لخسارتها نهائي العام الماضي امام البيلاروسية بالذات.

تصنيف الرجال:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 9990 نقطة

2. يانيك سينر (إيطاليا) 8660

3. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 7345

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 7195

5. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5435

6. أندري روبليف (روسيا) 4740 (+2)

7. كاسبر رود (النروج) 4535 (-1)

8. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 3860 (-1)

9. هوبرت هوركاتش (بولندا) 3730

10. غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3605

تصنيف السيدات

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10910 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 7498

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7313

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 6673

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4655

6. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 4090 (+1)

7. تشينوين جنغ (الصين) 3925 (+1)

8. ماريا ساكّاري (اليونان) 3925 (-2)

9. أنس جابر (تونس) 3748

10. يلينا أوستابنكو (لاتفيا) 3493

