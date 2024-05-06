رقم قياسي ينتظر ناغلسمان في كأس أوروبا

ينتظر مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان تسجيل رقم قياسي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بأن يصبح أصغر مدرب يفوز باللقب.

ويحتفل ناغلسمان بيوم ميلاده الـ37 بعد تسعة أيام من المباراة النهائية ليورو 2024 بالملعب الأولمبي في برلين التي تقام في 14 يوليو المقبل.

ويعتبر أصغر مدرب توج بلقب البطولة الأوروبية حتى الآن هو الإسباني خوسيه فيلالونغا، الذي قاد المنتخب الإسباني للتتويج باللقب في عام 1964، وكان يبلغ وقتها 44 عاماً.