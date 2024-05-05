6 مساهمات في مباراة واحدة.. رقم أسطوري جديد من ميسي (فيديو)

سجل ليونيل ميسي رقماً أسطورياً جديداً في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما أسهم في 6 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقاد النجم الأرجنتيني إنتر ميامي للفوز على نيويورك ريد بولز بستة أهداف مقابل هدفين اليوم الأحد في الدوري المحلي.

وصنع ميسي ثنائية لزميله ماتياس روخاس قبل أن يتعاون مع زميله السابق في برشلونة لويس سواريز ثلاث مرات ليصبح أول لاعب يصنع خمس تمريرات حاسمة في مباراة بالدوري الأمريكي، بينما تكفل بإحراز الهدف السادس بنفسه.

وسجلت مساهمات لاعب إنتر ميامي الست أيضاً رقماً قياسياً لأكبر عدد من المساهمات في الأهداف في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم.