ريال مدريد يبحث عن الرقمين 14 و36

يسعى فريق ريال مدريد للفوز بلقب آخر من دوري أبطال أوروبا، بينما اقترب الفريق الملكي بالفعل من إضافة لقب آخر بالدوري الإسباني في خزائنه.

ويمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة الفوز بلقب الدوري الإسباني يوم السبت، عندما يستضيف قادش فيما يواجه برشلونة جيرونا إذا جرت الرياح كما يشتهي النادي الملكي.

ويستطيع مدريد الفوز باللقب رقم 36 قبل 4 مباريات من نهاية الموسم بأحد سيناريوهين؛ الفوز على قادش وفشل برشلونة في الفوز على جيرونا، أو إذا تعادل مدريد مع قادش وخسر برشلونة أمام جيرونا.

وكان ريال مدريد تعادل مع بايرن ميونيخ 2-2 في ألمانيا بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور يوم الثلاثاء. ويصل بايرن إلى مدريد يوم الأربعاء المقبل لتحديد الفريق الذي سيواجه الفائز من غريمي نصف النهائي الآخر، باريس سان جرمان وبوروسيا دورتموند، في النهائي المقرر في الأول من يونيو.

وخسرت كتيبة المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي، بنجومه جود بيلينغهام وفينيسيوس ولاعب الوسط المخضرم توني كروس، مباراة واحدة فقط من 33 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأجرى أنشيلوتي تعديلا على التشكيلة الأساسية للفريق في الجولة السابقة التي فاز فيها ريال مدريد على ريال سوسيداد، لذلك يتوقع أن يريح أيضا بعض اللاعبين الأساسيين ضد فريق قادش المهدد بالهبوط، والذي يحتل المركز الـ18، بفارق 5 نقاط خلف سيلتا فيغو.