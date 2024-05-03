ألكاراس ينسحب من "تنس روما"

أعلن لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقبل ثلاثة أسابيع من رولان غاروس، انسحابه من دورة روما لماسترز الألف نقطة المقررة الأسبوع المقبل بسبب تجدد إصابته في ساعده الأيمن.

وقال ألكاراس: "شعرت بألم وانزعاج في ذراعي بعد اللعب في مدريد. أجريت اختبارات اليوم (الجمعة) وأعاني من وذمة عضلية في الساعد، نتيجة لإصابتي الأخيرة لسوء الحظ لن ألعب في روما".

وأضاف الإسباني الذي حرمته الاصابة من المشاركة في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة "أحتاج إلى الراحة للتعافي وألعب من دون أي ألم".

وخرج ألكاراس من ربع نهائي دورة مدريد الأربعاء بعد عودته الى اللعب عقب غياب لمدة شهر بسبب الاصابة، بخسارته أمام الروسي أندري روبليف 6-4 و3-6 و2-6 فتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية في مدريد عند 14 وفشل بالتالي في الظفر بلقبها للمرة الثالثة تواليا.