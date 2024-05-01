ضربة مزدوجة لتوتنهام بغياب فيرنر وبن ديفيز حتى نهاية الموسم

كشف مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنجي بوستيكوجلو، يوم أمس عن ضربة مزدوجة تعرض لها الفريق بغياب نجمين بارزين بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم، وهما المدافع بن ديفيز والمهاجم تيمو فيرنر. ويخوض توتنهام مباراة بالغة الأهمية أمام مضيفه تشلسي اليوم ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وأكد المدرب الأسترالي لتوتنهام في تصريحات صحافية أمس أن: " فيرنر يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما تعرض بن ديفيز لإصابة في عضلات الساق خلال مباراة أرسنال الأخيرة".