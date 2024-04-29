ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليفربول اتخذ قرار هام عقب المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح ومدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك عن طريق التخلي عن لاعبه الأول في السنوات الماضية وهدافه محمد صلاح، وذلك عقب الأزمة التي جمعت اللاعب ومدربه الأسبوع الماضي، وبذلك قد تكون الجولات القليلة المتبقية من عمر الدوري الإنجليزي هي الأخيرة للاعب ونهاية رحلته مع الأنفليد.

وذكرت شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، أن ليفربول جاهز لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن عقد محمد صلاح (31 عاما) مع ليفربول، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد، وأشارت الشبكة إلى أن إدارة ليفربول حددت سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى محمد صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.

وقدم نادي اتحاد جدة عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء نجمه المصري في صفوفه.

ورغم هبوط مستواه في الموسم الحالي ووجود تقارير تشير ببيع اللاعب إلى أن هذا الموقف بالتأكيد قد حدث عقب دخول محمد صلاح في مشادة كلامية مع مدربه يورغن كلوب، اثناء استعداد المصري لدخول أرض الملعب في الدقيقة 79 من عمر المباراة ضد مضيفه وست هام يونايتد (2-2)، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.