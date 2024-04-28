مدرب مانشستر يونايتد يتحسر على التعادل مع بيرنلي

تحسر الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على تعادل فريقه بهدف لمثله مع ضيفه بيرنلي أمس في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يحافظ مانشستر يونايتد على تقدمه بهدف الجناح البرازيلي أنتوني في الدقيقة 79، بل سجل زكي أمدوني التعادل للضيوف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد ضد الحارس الكاميروني أندريه أونانا. وفقد مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين ليبتعد خطوة جديدة عن سباق التأهل للمسابقات الأوروبية.

وقال تن هاج "بالطبع نشعر بالإحباط، وهذا طبيعي بعدما تفرض سيطرتك طوال المباراة وتصنع عددًا كبيرًا من الفرص وتتقدم في النتيجة ثم تضيع الفوز في النهاية". وأضاف "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكننا تراجعنا وفقدنا السيطرة في النصف الثاني من الشوط الأول، بعد ذلك عدنا من جديد وسنحت لنا بعض الفرص، ولكن أندريه أونانا أنقذ مرمانا أكثر من مرة أيضًا".