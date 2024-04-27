الترجي يصطدم بالأهلي.. ويصعد إلى مونديال الأندية 2025

بلغ الترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه 1-0، على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا ليتفوق 2-0 في مجموع مباراتي قبل النهائي.

وسيلعب الترجي، الذي ضمن بلوغ كأس العالم للأندية الموسعة عام 2025، أمام الأهلي المصري حامل اللقب في النهائي.

وسجل رائد بوشنيبة هدف فوز الضيوف في الدقيقة 57، بتسديدة منخفضة خدعت رونوين وليامز حارس ماميلودي صن داونز.

والهدف هو الأول الذي يهز شباك صن داونز على ملعبه في النسخة الحالية من البطولة.

وتوقفت المباراة بعد نحو 20 دقيقة من البداية بسبب عاصفة رعدية، تسببت في قطع الكهرباء عن بعض أجزاء الملعب، وطلب الحكم من لاعبي الفريقين التوجه لمقاعد البدلاء، قبل الدخول لغرفة تبديل الملابس بسبب الظروف المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

وبعد نحو ساعة من توقف المباراة، عاد اللاعبون لأرض الملعب.

ووقف أمان الله مميش حارس الترجي أمام محاولات صاحب الأرض في الشوط الأول، بعدما أبعد أكثر من فرصة أبرزها من المهاجم بيتر شالويلي الذي سدد من مدى قريب في وقت مبكر.