عاصفة رعدية مرعبة توقف مباراة صن داونز والترجي (فيديو)

أوقفت عاصفة رعدية مفاجئة مباراة فريقي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024.

وفوجئت الجماهير في أرضية استاد «لوفتوس فيرسفيلد» الجنوب إفريقي بهبوب عاصفة رعدية ورياح قوية، خلال المباراة بين صن داونز والترجي ما تسبب في سقوط أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء. وبسبب سوء الأحوال الجوية، اضطر حكم المباراة إلى إيقافها.

واستكمال الحكم اللقاء بعد توقف الأمطار، إذ كرر الترجي انتصاره بهدف دون رد ليتأهل إلى النهائي بفوزه 2-0 في مجموع المباراتين.