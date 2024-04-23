الكوري الجنوبي سون جون هو من التوقيف في الصين إلى الدرجة الخامسة

انضم الدولي الكوري الجنوبي سون جون-هو إلى صفوف فريق من الدرجة الخامسة في بلاده بعد توقيفه في الصين لفترة 10 أشهر على خلفية قبول رشاوى.

وسيدافع لاعب الوسط الذي شارك في كأس العالم الاخيرة عن قميص نادي كونيونغ أف سي ومقره سيول.

يهدف اللاعب لاستعادة جهوزيته البدنية مع النادي المغمور قبل ان يحيي مسيرته الاحترافية خلال الصيف.

واوقف سون (31 عاما) الذي كان محترفا في الدوري الصيني مع نادي شاندونغ تايشان في مايو الماضي «للاشتباه في قبول رشاوى من قبل موظفين غير حكوميين».

اطلق سراحه قبل اسابيع قليلة ليعود إلى بلاده.

ولم تقدم السلطات الصينية المزيد من المعلومات حول هذه القضية، لكن كرة القدم في البلاد تخضع لقبضة حديدية مستجدة في السعي لمحاربة الفساد المستشري.

وشارك سون في 20 مباراة مع كوريا الجنوبية، ثلاث منها في كأس العالم في قطر عام 2022.

قال اللاعب الكوري الجنوبي الشهر الماضي إنه ممتن لعودته إلى منزله بأمان مع عائلته.

وكتب سون عبر حسابه في إنستغرام «أشكر بصدق جميع مواطني كوريا الجنوبية الذين لم ينسوني طوال هذه المدة الطويلة، واهتموا بي، وانتظروني وشعروا بالقلق من أجلي»، مرفقا رسالته بصورة تظهر فيها بقعة ضوء في السماء خلال الليل.