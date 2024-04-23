هل حقق يوفنتوس خطته للموسم الحالي بعد خسارة الدوري؟ أليغري يجيب!

أكد المدير الفني لنادي يوفنتوس ماسيميليانو أليغري أنه يسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه التي حددها قبل بداية الموسم مع العملاق الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي وقد تفوق على لاتسيو 2 /صفر في ذهاب المربع الذهبي لكأس إيطاليا قبل مواجهة الإياب التي تجمع بينهما في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي يوم الإثنين: "هذا العام بدأ بهدفين، التأهل إلى النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا ونحن حاليا في المركز الثالث، والفوز بلقب كأس إيطاليا".

وأضاف "أقول دائما حين تلعب فإن الهدف يكون الذهاب إلى أبعد مدى في كل البطولات، دائما".

وأشار "تركيزنا ينبغي أن ينصب الآن على كأس إيطاليا، وهذا ينبغي أن يكون هدفنا، الفريق سيكون محفزاً، وواثق من أننا جميعا لا نفكر في فوزنا بهدفين في مباراة الذهاب".

وختم: "عندما تتواجد في يوفنتوس عليك أن تلعب من أجل تحقيق النتائج، أن تفوز، الطموح ينبغي أن يكون دائما الذهاب إلى الذروة، عندما تلعب في فريق كبير، من المهم أن تعيش مع الرغبة والاستمرارية، الضغط يكمن في محاولة الفوز بالألقاب".