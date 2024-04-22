طاقم تحكيم تشادي لمباراة الزمالك ودريمز الغاني

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الحكم التشادي الحاجي الأو محمد بإدارة مباراة الزمالك مع دريمز الغاني المقررة الأحد المقبل في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك اليوم الاثنين أن (كاف) أخطره بتعيين طاقم تحكيم مكون من التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، وباتريس مليزار من موريشيوس حكماً رابعاً.

وأوضح الزمالك "يتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه أحمد امتياز هيرالال من موريشيوس.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب المباراة الحكم النيجيري تشيكويدي كاليستوس".

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.