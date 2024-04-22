ديوكوفيتش يغيب عن "تنس مدريد"

يغيب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، عن دورة مدريد لكرة المضرب، رابعة دورات ماسترز الألف نقطة لهذا الموسم، وذلك بحسب القرعة التي سحبت الإثنين.

وكان من المفترض أن يشارك ابن الـ36 عاماً في هذه الدورة التي أحرز لقبها أعوام 2011 و2016 و2019، لكن اسمه لم يرد في القرعة التي سحبت الإثنين، ليغيب بالتالي عن الدور الثانية توالياً بعدما فضل أيضاً عدم المشاركة في دورة برشلونة.

ويمرّ الفائز بـ24 لقباً كبيراً بفترة صعبة هذا العام، إذ وبعد خسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس دي مينور، انتهى مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة عند نصف النهائي على يد الإيطالي يانيك سينر، قبل أن يخرج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة على يد الإيطالي لوكا ناردي.

وقرّر ديوكوفيتش بعد خروجه المبكر من انديان ويلز الانسحاب من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة لأنه "في هذه المرحلة من مسيرتي، أحاول تحقيق التوازن بين روزنامتي الشخصية والمهنية. أنا آسف لأني لن أتمكن من تجربة شعور التواجد بين أفضل المشجعين وأكثرهم حماساً في العالم"، وفق ما قال حينها.

وعاد للمشاركة في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث انتهى مشواره عند نصف النهائي على يد النروجي كاسبر رود، قبل أن يقرر عدم المشاركة في دورة مدريد التي انسحب منها للمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الماضية.

وكان الصربي متواجداً مساء الأحد في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية لمشاهدة ريال مدريد يتفوق على غريمه برشلونة 3-2 في الدوري المحلي لكرة القدم.

وسيحضر ديوكوفيتش الإثنين حفل جوائز لوريوس في مدريد حيث يتنافس مع بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبطل العالم للفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن على لقب أفضل رياضي للعام.

في المقابل، سيواصل غريمه الإسباني رافايل نادال عودته الى الملاعب في العاصمة الإسبانية حيث يلتقي في الدور الأول الأميركي اليافع داروين بلانش (16 عاماً)، وذلك بعدما سجل عودته الأسبوع الماضي وبعد غياب منذ يناير بسبب الإصابة، بخوضه دورة برشلونة حيث فاز بمباراته الأولى قبل أن يخرج ابن الـ37 عاماً من الدور الثاني على يد الأسترالي أليكس دي مينور.

وإذا تغلب نادال، الفائز بلقب مدريد 5 مرات آخرها عام 2017، على بلانش سيتواجه مع دي مينور في الدور الثاني.

ويبدأ الإسباني الآخر كارلوس الكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في العامين الماضيين، من الدور الثاني على غرار سينر الثاني عالمياً.