تكنولوجيا خط المرمى غير موجودة في إسبانيا.. ومدرب برشلونة: "هذا معيب"! (فيديو)

هاجم مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز رابطة دوري كرة القدم لعدم اعتماد تكنولوجيا خط المرمى (غول لاين تكنولوجي)، خلال خسارة فريقه أمس الأحد مباراة القمة على أرض ريال مدريد المتصدر 2-3.

وعبّر لاعب الوسط السابق عن غضبه لعدم احتساب كرة للجناح الشاب لامين جمال والتي اعتبر الفريق الكاتالوني أنها تجاوزت خط مرمى ريال مدريد، علماً أن تجاوز الكرة من عدمها لم تؤكّده مقاطع حكم الفيديو المساعد (الفار).

وعندما كان التعادل مخيّماً على المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو، لعب جمال الكرة بذكاء في الدقيقة 28 نحو مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين الذي حاول إبعادها وهي تتجاوز خط المرمى.

وقال تشافي "هذا معيب"، مشيراً إلى ان التقنية المستخدمة في بطولات أخرى مثل الدوري الإنجليزي ليست معتمدة في الليغا الإسبانية.

وتابع "إذا أردنا أن نكون أفضل دوري في العالم، علينا التقدّم في هذا المجال، علينا اعتماد التكنولوجيا".

والدوري الإسباني هو الوحيد بين البطولات الخمس الكبرى لا يعتمد تكنولوجيا خط المرمى التي تتيح احتساب الهدف من عدمه بشكل تلقائي، اذ يرى رئيس الرابطة خافيير تيباس انها مكلفة.



وسجّل لاعب الوسط الهجومي الإنجليزي جود بيلينغهام هدفاً قاتلاً وضع ريال مدريد على مشارف استعادة اللقب من برشلونة، إذ يتقدمه راهناً بفارق 11 نقطة قبل ست مباريات على ختام الموسم.

وأقرّ تشافي "عاش (مدريد) موسماً رائعاً. خسروا مرة يتيمة فقط، لقد حسموا الامر تقريباً".

تابع "اعتقد انه بالمستوى الذي قدمناه كنا نستحق الفوز. لقد نافسنا بشكل جيّد، واعتقد اننا نستحق النقاط الثلاث".

في المقابل، عبّر مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن سعادته في أسبوع تخطى فيه الملكي مانشستر سيتي الإنكليزي بركلات الترجيح وبلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها 14 مرة قياسية.

وقال المدرب المحنك: "أنا فخور جداً، لاننا خضنا مبارتين متطلبتين".

وتابع "علينا التحضير الآن للجزء الأخير من الموسم، لكننا في موقع جيد".