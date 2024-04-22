أول تعليق من مدرب الزمالك المصري بعد التعادل مع دريمز

أكد مدرب فريق الزمالك المصري جوزيه جوميز، أن فريقه لم يسيطر على طريقة اللعب الخاصة به والتي تعتمد على الرتم العالي، والضغط على الفريق الأخر، مشيرا إلى أنه رغم الاستحواذ أن الفريق لم يخلق فرص كثيرة خاصة في الشوط الأول.

وفرض فريق دريمز الغاني التعادل السلبي أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة.

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية بقناة نادي "الزمالك": "كنت حزينًا بعض الشيء من اللاعبين، وأدرك أنهم يمكن أن يكونوا أفضل وأقوى ويخلقون فرصًا أكثر للتهديف، على الرغم من أننا سددنا 25 تسديدة على مرمى المنافس، وخاصة في الشوط الثاني وخلقنا 5 أو 6 فرص محققين كان يمكن آن نحرز خلالهم أهدافًا".

وأضاف المدرب: "كرة القدم لا تقدم شيئًا مجانًا، يجب أن تكون قويًا جدًا وتقاتل من أجل حصد شيء، دريمز فريق قوي ويملك لاعبين طوال القامة وأقوياء، لكي نتفوق يجب أن نحرك الكرة بشكل سريع ونحاول في المساحات خلف المدافعين، الزمالك قادر على الفوز أمام دريمز في غانا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري بإياب نصف نهائي الكونفدرالية، وأصبح موقف فريق الزمالك صعب والذي سيخوض المباراة وسط الجماهير الغانية.