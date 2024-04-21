الترجي يقترب من نهائي دوري أبطال إفريقيا

وضع نادي الترجي التونسي قدماً في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه الصعب على صن داونز 1-0، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

استقبل البرازيلي ساسي تمريرة من مواطنه رودريغو رودريغيز وأطلق تسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس رونيون وليامز، لكنها عادت له ليسجل في الدقيقة 41، ويؤكد حكم الفيديو صحة الهدف.

وألغى الحكم هدفاً لصن داونز في الشوط الأول سجله ثيمبا زاوني، بداعي التسلل على زميله ثيمبينكوسي لورش الذي قدم التمريرة الحاسمة.

وكانت أخطر فرص اللقاء من نصيب الترجي، حين أطلق رودريغيز تسديدة في القائم الأيمن لترتد لزميله حسام تقا الذي سدد لكن ديفين لونغا أبعدها قبل عبور خط المرمى في الدقيقة 38.

وأنقذ أمان الله مميش تسديدة قوية من مدى بعيد أطلقها موتوبي مفالا في الدقيقة 85.