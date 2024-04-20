تشافي يصف مواجهة مدريد: "المباراة الأهم" لبرشلونة

أكد مدرب برشلونة تشافي هرنانديس أن لقاء الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد غداً الاحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) هو "الأهم في الموسم" بالنسبة للنادي الكاتالوني، والفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه، بعد خيبة الامل الذي تعرض لها في دوري ابطال اوروبا جراء خروجه امام باريس سان جرمان الفرنسي في ربع النهائي.

وأضاف لاعب الوسط السابق "نكن احتراما كبيرا لريال مدريد، الذي خسر مباراة واحدة فقط من أصل 31 مباراة، وإحصائياته استثنائية".

وأوضح تشافي "بعض الناس يتحدثون عن الحظ (عن تأهل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الابطال)،أنا لا أؤمن بالحظ. حصل ذلك بسبب جهودهم وعملهم الدفاعي والتضامن الذي أظهروه". وختم "ليس من الحظ أن تقصي أفضل فريق في العالم مرتين خلال ثلاث سنوات. هذا هو الفريق الذي يجب أن نقاتل ضده في الدوري".