لويس إنريكي: سان جرمان قادر على الفوز بكل شيء

أكد الإسباني لويس انريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي اليوم أن فريقه "قادر على الفوز بكل شيء" وذلك عشية مباراته ضد ليون في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وقال إنريكي في مؤتمر صحافي "نحن في الامتار الاخيرة من المنافسة، ونحن في طور تحقيق أهدافنا، لذلك نعمل بالكثير من الجدية والحماس".

واضاف "لكي تكون مرشحا لجميع الألقاب، فأنت بحاجة إلى فريق كبير جدا يضم 23 لاعبا وبالتالي يتعين عليهم جميعا أن يكونوا جاهزين عندما نحتاج إليهم".

ويتقدم سان جرمان في الصدارة على بريست بفارق 10 نقاط ويستطيع احراز اللقب الاربعاء المقبل لدى مواجهة لوريان في الدوري الفرنسي في حال صبت النتائج في صالحه.

وفي سؤال عما اذا كان يهدف الى احراز الثلاثية علما بانه يخوض نهائي كأس فرنسا ضد ليون ونصف نهائي دوري ابطال اوروبا ضد بوروسيا دورتموند الالماني قال انريكي "في اليوم الذي تم تقديمي فيه تحدثنا بوضوح شديد عن كوننا في المنافسة على جميع الالقاب".