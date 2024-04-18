نفاد تذاكر مباراة الترجي وصن داونز بعد ساعتين من طرحها

أعلن الترجي التونسي اليوم الخميس نفاد التذاكر المخصصة لمباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ونفدت التذاكر وعددها 9 آلاف فقط، بأكملها بعد ساعتين من طرحها للجماهير في نقاط البيع المخصصة صباح اليوم الخميس.

وسمحت السلطات الأمنية بحضور قرابة 30 الف متفرج، وهي نصف سعة ملعب رادس، في المباراة مساء يوم السبت المقبل، أكثر من نصفهم من حاملي الاشتراكات.

وتفرض السلطات قيودا على حضور الجماهير في الملاعب منذ 2011 لدواعي أمنية.