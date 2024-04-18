5 تجوم يقودون منتخب الأحلام في أولمبياد باريس



أكد الاتحاد الاميركي لكرة السلة الأربعاء أن نجوم دوري المحترفين ليبرون جيمس، ستيفن كوري، كيفن دورانت، جويل إمبيد وجايسون تايتوم سيشكلون الركيزة الاساسية لـ"منتخب الاحلام" الساعي الى الذهبية الاولمبية الخامسة في في باريس هذا الصيف.

وكشف الاتحاد عن لائحة 12 لاعبا التي أعلنت شبكة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أثلتيك" قبل يومين عن 11 منهم لاستعادة مجد منتخب بلادهم الذي أنهى كأس العالم 2023 في المركز الرابع، من خلال الاحتفاظ باللقب الأولمبي الذي لم يفلت من الأميركيين منذ حصولهم على الميدالية البرونزية عام 2004 في أثينا عندما توجت الأرجنتين بالميدالية الذهبية.

وإلى جانب نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي أعرب مرات عدة عن رغبته في أن يجذب معه أسماء كبيرة من الدوري الاميركي للمحترفين إلى باريس، سيشارك نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري في أول دورة أولمبية في مسيرته الاحترافية.

وسيكون معهما جناح فينيكس صنز والزميل السابق لكوري في ووريرز كيفن دورانت الذي يشارك في الألعاب الاولمبية بشكل مستمر منذ عام 2012، لاعبا رابعا توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين (في عام 2023) في شخص لاعب ارتكاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني الأصل جويل إمبيد الذي تم تجنيسه مؤخرًا.

وسيضم المنتخب الذي سيشرف عليه مدرب ووريرز ستيف كير، نجوم ليكرز الآخر أنتوني ديفيس وميامي هيت بام أديبايو، وبوسطن سلتيكس جايسون تايتوم وجرو هوليداي، وزميل دورانت في فينيكس ديفن بوكر، والشاب أنتوني إدواردز وتايريز هاليبرتون الوحيدان اللذان كان ضمن تشكيلة الولايات المتحدة في مونديال 2023.

وكان اللاعب الاخير هو نجم لوس أنجليس كليبرز كواهي لينارد.

وقال المدير الإداري للمنتخب الأمريكي غرانت هيل في مؤتمر صحافي "نحن ممتنون لهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين، الأشخاص الذين يفهمون جيدًا ما هو على المحك، وجميعهم ملتزمون بأن يكونوا جزءًا من هذه الرحلة المذهلة".

وأضاف "نتطلع إلى الاجتماع معًا والسعي بالتأكيد للحصول على الميدالية الذهبية، وهو في النهاية المعيار الذهبي الذي نقيس به".

وتابع أن خيبة الأمل المؤلمة في المونديال سلطت الضوء على الحاجة إلى دفاع عالي الجودة واختيار إمبيد وديفيس وأديبايو يمنح الفريق حضورا بدنيا قويا.