غوندوغان: برشلونة دمر نفسه بالهزيمة أمام سان جيرمان

قال إيلكاي غوندوغان لاعب وسط برشلونة إن فريقه يتحمل وحده المسؤولية بعد أن أهدر تقدمه ليخسر أمام باريس سان جيرمان ويودع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-صفر بهدف مبكر من رافينيا في مباراة إياب دور الثمانية، لعب برشلونة بعشرة لاعبين عندما تلقى رونالد أراوخو البطاقة الحمراء قبل أن يسيطر باريس سان جيرمان على المباراة وينتفض ويعود في النتيجة.

وقال غوندوغان لشبكة تي.إن.تي سبورتس "أشعر بخيبة أمل وإحباط كبيرين. كنا نسيطر تماما على المباراة وتقدمنا بهدف قبل أن ندمر أنفسنا. نعم (البطاقة الحمراء غيرت مجرى المباراة). هذا هو دوري أبطال أوروبا. بغض النظر عن المنافس، في مثل هذه المواجهات المهمة مع اللعب بعشرة لاعبين في وقت مبكر جدا ... يصبح الأمر مستحيلا وتودع المسابقة للأسف".

