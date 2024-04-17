ليفربول في مهمة شاقة أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

يدخل ليفربول مواجهة مضيفه أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم غدا آملاً في محو ذيول الخسارة المؤلمة على أرضه بثلاثيةٍ نظيفة ذهاباً وتفادي الخروج، في حين يسعى باير ليفركوزن إلى مواصلة مشواره التاريخي بعد الظفر بلقب الدوري لأوّل مرة في تاريخه.

وكان ليفربول تلقى خسارة مفاجئة أمام كريستال بالاس 0-1، ليفشل في استعادة صدارة الـ "بريميرليغ" ويتراجع للمركز الثالث بالتساوي مع أرسنال (71 لكل منهما)، ومتأخراً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب المتصدر. وعلى الرغم من أن حظوظ فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لا تزال قائمة، فإن سيتي نادراً ما يخسر الصدارة في الأمتار الأخيرة، لذا يتوجب على "ريدز" الذي خرج من ربع نهائي كأس إنجلترا على يد مانشستر يونايتد، اجتراح معجزة في الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام أتالانتا.

ويتميّز ليفربول هذا الموسم بـ"عقلية الوحوش" التي ساعدت اللاعبين على تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في ظل غياب مجموعة لاعبين مؤثّرين استعادهم أخيراً، لكنّه يعانى على الصعيد الدفاعي اذ تشير الارقام إلى تلقيه الهدف الأوّل في 21 مباراة.

في المقابل يحاول أتالانتا سادس الدوري الإيطالي أن يحافظ على سجلّه المميّز في "يوروبا ليغ" حيث لم يخسر سوى مرة في آخر 22 مباراة، ضمن سلسلة من 13 انتصاراً و8 تعادلات.