أنشيلوتي ينام جيداً رغم كابوس مانشستر سيتي

قال المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي إن مانشستر سيتي منافس فريقه في إياب ربع نهائي دوري الأبطال لا يحرمه من النوم، وإن الإحصائيات موجود لكسرها، في ظل أرقام الريال السلبية على ملعب الاتحاد.

ولم يفز ريال مدريد قط على ملعب الاتحاد ولم يخسر سيتي على ملعبه في دوري الأبطال منذ سبتمبر 2018.

وقال أنشيلوتي: "لا يجب النظر إلى ما مر، بل التطلع إلى الغد. المنافسة والكفاح والتحلي بالثقة.. هذا ما نحاول فعله. انتهى الذهاب بالتعادل ولدينا الآن 90 دقيقة أخرى وكل شيء قد يحدث".

وأضاف المدرب الإيطالي: "نثق في أننا لدنيا الجودة الكافية لخلق المشكلات.. لا وجود لأحد قد يحرمني من النوم. لدي ثقة في الفريق وما فعلناه هذا الموسم. نحن في وضع جيد الآن. لا وجود لشيء يحرمني من النوم".

وصرح أنشيلوتي "الإحصائيات موجودة لكسرها. في حالات كثيرة فاز الريال بما لم يفز به من قبل. الإحصائيات شيء جيد للمشجعين، لكنها موجودة لكسرها. تواجهنا في آخر ثلاثة أعوام. كانت مباريات رائعة دائماً وأتمنى أن يسري الأمر نفسه على مباراة الأربعاء".