برشلونة يتعرض لصدمة جديدة بعد وداع دوري أبطال أوروبا

تلقى فريق برشلونة صدمة جديدة بعدما ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي البطولة، حيث خسر برشلونة بنتيجة 4-1، ليودع البطولة رغم فوزه في الذهاب بنتيجة 3-2.

وخروج برشلونة من البطولة الأوروبية يعني أنه فشل في التواجد في بطولة كأس العالم للأندية، في نسخته الجديدة العام المقبل، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في هيئتها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا.

وكان برشلونة في حاجة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أجل تخطي أتلتيكو مدريد، على صعيد معامل يويفا، ولكنه فشل في ذلك، وهو ما يعني مشاركة أتلتيكو مدريد كثاني فريق إسباني، في المونديال، بعد ريال مدريد