عودة بتروجيت إلى أضواء الدوري المصري

عاد بتروجيت بقيادة مديره الفني سيد عيد من جديد إلى دوري النخبة المصري لكرة القدم بعد غياب دام 5 سنوات، وبات أوّل المتأهلين بعد فوزه الثلاثاء على راية 3-0 في المرحلة السادسة من مرحلة الصعود.

سجل ثلاثية بتروجيت حامد حمدان (7) وسامح إبراهيم (24) وأحمد الصعيدي (90+ 4).

ورفع بتروجيت رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، بفارق 12 نقطة عن غزل المحلة الثاني ونقطة عن لافيينا الثالث.

وصعد بتروجيت لدوري النخبة للمرة الأولى موسم 2006-2007 حيث بقيَ حتّى موسم 2018-2019.

واشتعل الصراع على حسم المركزين الثاني المؤهل مباشرة والثالث الذي سيخوض محلق من أجل التأهل في دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاث لدوري الدرجة الثالثة.

وتشتدّ المنافسة بين غزل المحلة (45 نقطة)، لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود (44).