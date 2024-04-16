المغرب تهزم زامبيا بنتيجة ساحقة

مزّق المنتخب المغربي شباك نظيره الزامبي 13-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة الصالات المقامة بالمغرب.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب المغربي، أنس العيان (هدفان)، وسفيان الشعراوي (هدفان)، وبلال البقالي (هدفان)، وسفيان المسرار، وإدريس رايس الفني، وإسماعيل أمزال، وسفيان بوريط، وأنس الدحاني، وسيموامي (ضد مرماه)، وخالد بوزيد.

وحقق المنتخب المغربي، الذي يعتبر حاليا أقوى منتخب إفريقي وعربي ومن بين الأقوى في العالم في كرة الصالات، انتصاره الثالث على التوالي في البطولة القارية، بعد فوزه على أنغولا 5-2، وغانا 8-3.