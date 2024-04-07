الأهلي المصري يصطدم مع مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي إفريقيا

سجل مازيمبي هدفين متأخرين ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ليبلغ نصف النهائي، بعد التعادل سلبياً في الذهاب.

ضرب مازيمبي موعداً في نصف النهائي مع الأهلي المصري الذي تغلب 3-0 على سيمبا التنزاني، في مجموع مباراتي دور الثمانية.

وأحرز جويل بيه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما استغل تقدم حارس بترو أتلتيكو هوغو ماركيز عن مرماه، أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وأدرك فيليب كينزومبي التعادل للضيف بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، اصطدمت بالمدافع إيناسيو ميغيل، لتستقر في شباك ماركيز في الدقيقة 82.

وهدف كينزومبي الأول في شباك بترو أتلتيكو في ثماني مباريات بدوري الأبطال.

وكان غوناثان تورو منح التقدم لصاحب الأرض بتسديدة منخفضة في الدقيقة 29.