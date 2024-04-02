أرقام استثنائية في جعبة محمد صلاح.. مساهمة خرافية مع ليفربول في الموسم الحالي

قاد مهاجم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، فريقه للفوز على برايتون 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

ساهم محمد صلاح في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز، قبل أن يحرز قائد "الفراعنة" الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، شارك محمد صلاح في 15 هدفاً في الدوري الإنجليزي ضد برايتون، وسجل صلاح 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، وهو أكبر عدد من المساهمات ضد خصم واحد.

وهناك لاعب واحد فقط من ليفربول سجل مزيداً من الأهداف والتمريرات الحاسمة، وهو ستيفن جيرارد ضد نيوكاسل بـ16 مساهمة بـ8 أهداف و8 أسيست.

ووصل صلاح للمساهمة رقم 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم السابع توالياً.

ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفاً في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع دومينيك سولانكي، بفارق هدفين خلف النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأحرز صلاح هدفه التاسع في 15 مباراة لعبها ضد برايتون، الذي ساهم أمامه بـ16 هدفاً في مواجهاته ضد الفريق الملقب بـ"طيور النورس"، بعدما سبق أن قام بسبع تمريرات حاسمة أيضاً لزملائه، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

وبصفة عامة، ساهم صلاح بـ35 هدفاً في 33 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات هذا الموسم، عقب تسجيله 22 هدفاً، وصناعته 13 هدفاً آخر.

يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 67 نقطة ليتربع منفرداً على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يسعى الفريق لاستعادة لقبه الغائب عنه في المواسم الثلاثة الماضية، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه آرسنال صاحب المركز الثاني.