باير ليفركوزن يحافظ على سجله خالياً من الهزائم

فاز فريق باير ليفركوزن بشق الأنفس على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم هوفنهايم بهدف سجله ماكسيمليان بيير في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

لكن باير ليفركوزن خطف الفوز في الأمتار الأخيرة من المباراة، حيث سجل روبرت أندريتش هدف التعادل في الدقيقة 87، وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وحافظ ليفركوزن على سجله خالياً من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول، متفوقاً بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ حامل اللقب، والذي سيواجه بروسيا دورتموند في وقت لاحق.

أما هوفنهايم تكبد خسارته الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى أقيمت بنفس التوقيت، فاز فرايبورغ على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-0، وفولفسبورغ على فيردر بريمن 2-0، بينما تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه يونيون برلين بدون أهداف، ولايبزيغ مع ماينز بنفس النتيجة.