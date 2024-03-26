يوسف بلايلي يقرب مولودية الجزائر من لقب الدوري

تقدم مولودية الجزائر خطوة جديدة نحو لقب الدوري الجزائري، بالفوز 1-0 على شبيبة الساورة، ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

شهدت المباراة عودة النجم يوسف بلايلي للمشاركة ضمن صفوف مولودية الجزائر بعد انتهاء عقوبة إيقافه، التي فرضت عليه بتهمة سوء التصرف، وسجل هدف الفوز للفريق في الدقيقة 29.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة، بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه شباب قسنطينة، بينما ظل شبيبة الساورة في المركز 11، بعد أن تجمد رصيده عند 27 نقطة.