إصابة وبكاء إمام عاشور في مباراة مصر ونيوزيلاندا ونقله إلى المستشفى (فيديو)

تعرض لاعب منتخب مصر ونجم فريق الأهلي المصري إمام عاشور لإصابة قوية في مباراة مصر ضد نيوزيلاندا التي أقيمت ضمن مباريات كأس العاصمة الإدارية لمصر وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، حيث غادر إمام عاشور ملعب اللقاء في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكتف ليشارك بديلًا حمدي فتحي من على مقاعد البدلاء بقرار من المدير الفني حسام حسن.

واضطر الجهاز الطبي للمنتخب المصري نقل لاعب الأهلي المصري إلى المستشفى للاطمئنان على موضع الإصابة.

وعقب انتهاء المباراة أعلن منتخب مصر عن تفاصيل إصابة إمام عاشور التي تعرض لها خلال المباراة في بيان رسمي، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع فيس بوك بيان جاء فيه: "أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".

وأضاف البيان: “وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدًا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه".

وأنهى البيان قائلًا: “تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي".

ويتوقع أن يغيب اللاعب فترة كبيرة عن المباريات قد تصل إلى 40 يوما على إثر الإصابة القوية التي لحقت به على مستوى الكتف.

إمام عاشور يغادر الملعب باكيًا بسبب إصابة قوية في الكتف 🇪🇬 pic.twitter.com/1hcb1HexLu — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 22, 2024