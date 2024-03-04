بيان صحافي من فالنسيا ضد جماهير ريال مدريد!

أصدر نادي فالنسيا الإسباني بياناً صحافياً يدافع فيه عن لاعبه بيتر فيديريكو القادم إليه من ريال مدريد على سبيل الإعارة وذلك بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها الأخير من جماهير "النادي الملكي" خلال مباراة الفريقين في الجولة 27 من الدوري الإسباني وانتهت بالتعادل 2-2 وسط أجواء مشحونة داخل وخارج استاد "الميستايا".

وقال فالنسيا في البيان الرسمي عبر حسابه في "إكس": "نؤكد التزامنا بمكافحة التمييز بجميع أشكاله، من غير المقبول أن تظهر بعض التعليقات التي تشجع على الكراهية، والتي تعرض لها لاعبنا بيتر فيديريكو، ومن أجل كرة قدم احترافية ومجتمع خال من التمييز والعنف، ندين ما حدث".

وكان فيديريكو (21 سنة) قد رحل قبل شهرين فقط من أكاديمية ريال مدريد معاراً إلى فالنسيا، وقدم أداء رائعاً أبهر فيه الجماهير لكنه قوبل بالهتافات المعادية من بعض مشجعي ريال مدريد ما دفعه إلى إغلاق التعليقات على حساباته بمنصات التواصل لكثرة الشتائم التي طالته بحكم أنه لاعب سابق في ريال مدريد وقتاله في المباراة من أجل فوز فالنسيا.

يذكر أن مباراة ريال مدريد وفالنسيا على أرض الأخير شهدت توتراً كبيراً أسفر عن صدامات بين اللاعبين واعتراضات على التحكيم خصوصاً أن الحكم الإسباني مانزانو حرم الريال من هدف الفوز الذي تحقق في الثانية الأخير بعدما اطلق صافرته فيما كرة لاعب "الميرينغي" الإنجليزي جود بيلينغهام متجهة إلى شباك فالنسيا.

