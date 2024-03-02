ميلان يتجه لبناء ملعب يتسع لـ 70 ألف متفرّج

كشف ملاك نادي ميلان الإيطالي أنهم سيقومون ببناء ملعب جديد يتسع لـ70 ألف متفرج لبطل أوروبا سبع مرات، سيكون ملعباً متعدد الأغراض.

ويدرس ميلان وجاره إنتر اللذان يستخدمان ملعب «سان سيرو» الشهير المملوك للسلطات الإيطالية المحلية، خيارات لبناء ملعبين منفصلين خاصين بهما في ضواحي المدينة. وقالت سلطات مدينة ميلانو، الأسبوع الماضي، إنها لاتزال ترغب في العمل مع كلا الناديين بشأن تحديث محتمل لملعب سان سيرو.

وقال جيري كاردينالي، المؤسس والشريك الإداري لشركة «ريدبيرد كابيتال» التي استحوذت على النادي اللومباردي عام 2022، في صفقة بقيمة 1.2 مليار يورو، إن العاصمة الاقتصادية لإيطاليا هي الموقع المثالي لإقامة الحفلات الموسيقية والأحداث الترفيهية، إضافة إلى بناء ملعب بمواصفات عالمية. وكان ميلان أنهى مطلع فبراير الماضي شراء قطعة أرض في ضاحية سان دوناتو ميلانيزي (جنوب - شرق)، على بعد 15 كيلومتراً من ملعبه الحالي.