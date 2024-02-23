تأجيل مباراة فالنسيا وغرناطة بسبب حريق مميت

أعلن نادي فالنسيا اليوم تأجيل مباراته مع غرناطة المقررة غدا ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم الى موعد لاحق بسبب حريق خلف ما لا يقل عن أربعة قتلى و14 مفقودًا في فالنسيا.

وقال النادي في بيان أن "طلب تأجيل المباراة ضد غرناطة تم قبوله" بدعم من منافسه الأندلسي، مشيرا الى جميع اندية كرة القدم الاسبانية ستقف دقيقة صمت تكريما للضحايا قبل انطلاق مباريات نهاية هذا الأسبوع. وأضاف فالنسيا "سيبقى تحديد وقت وتاريخ" اقامة المباراة الى موعد لاحق. كما تم تأجيل مباراة دوري الدرجة الثانية بين ليفانتي وأندورا والتي كانت مقررة مساء الغد. وأوضحت رابطة الدوري أنه سيتم احترام دقيقة صمت قبل كل مباراة في المرحلة السادسة والعشرين. ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في حريق اجتاح مبنى سكنيًا مكونًا من 14 طابقًا في فالنسيا أمس، ولا يزال 14 شخصًا في عداد المفقودين حتى أمس.