سيارة تصطدم بطائرة الأهلي المصري في غانا.. "الأحمر" يطلب النجدة من القاهرة

تقدم الأهلي المصري رسمياً بطلب تأجيل مباراته أمام ميدياما الغاني إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لحادثة في مطار أكرا، وعدم قدرة البعثة على التحرك.

وينتظر حامل اللقب النجدة من القاهرة بإرسال طائرة لنقل الفريق إلى كوماسي لخوض المباراة.

وذكر النادي في بيان رسمي: تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي الأربعاء إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة، حيث يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي، وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

وذكر موقع "فيلغول" أنه طائرة الأهلي تعرضت لحادث في مطار أكرا بسبب اصطدام سيارة خدمات بها وأصبحت غير قادرة على الطيران إلى كوماسي من أجل مواجهة ميدياما، لافتاً إلى أن الأهلي طلب تأجيل مباراة ميدياما من الاتحاد الإفريقي لأن موعد سفره إلى كوماسي سيتأجل لحين حل أزمة الطائرة سواء من قبل السلطات في غانا أو انتظار إرسال مصر للطيران طائرة أخرى إلى أكرا لتنقل الفريق إلى كوماسي.