أبرزها احتفاله بذراعين متقاطعين.. 7 حقوق حصرية غريبة يطلب مبابي امتلاكها بمفرده

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن خطوة غريبة قام بها النجم الفرنسي كيليان مبابي بتقدمه بطلب رسمي للاحتفاظ بسبعة حقوق حصرية يمتلكها بمفرده.

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن لاعب باريس سان جيرمان طالب بحماية لقبه واحتفاله بذراعين متقاطعين حينما يحرز أهدافاً، عند استغلالها لأغراض تجارية في مختلف قطاعات الأسواق داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27.

كان مبابي تقدم بهذا الطلب رسمياً، عن طريق مكتب محاماة في 8 مارس في باريس أمام مكتب حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي.

وسبق وأن ساهمت هذه الوكالة الأوروبية التي يقع مقرها بمدينة أليكانتي الإسبانية، في حماية سبع علامات تخص لاعب باريس سان جيرمان منها اسمه ولقبه والأحرف الأولى من اسمه، لكن اللاعب يرغب الآن في الاحتفاظ لنفسه بحق استخدام كلمة "مبابي".

وأضفى المهاجم الفرنسي الحماية على احتفاله الشهير بالأهداف، ويسعى الآن لحماية احتفال آخر خاص به.

ويدرك مبابي جيداً أهمية حقوق الملكية الفكرية، ويسعى لتأمين الاستخدام التجاري المحتمل لها مثل منتجات التجميل والعناية بالأسنان والعطور وبذلات الغطس والمظلات والحقائب وأدوات السفر.