الإعلان عن موعد قرعة تصفيات كأس أفريقيا "المغرب 2025"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب عام 2025.

أشار "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين إلى إقامة القرعة ظهر غدٍ الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح أن الدور التمهيدي سيقام بمشاركة أقل 8 منتخبات ترتيباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهي الصومال وجيبوتي وسان تاومي وتشاد وموريشيوس وجنوب السودان وليبيريا وإسواتيني.

وتقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب خلال فترة التوقف الدولي من 18 إلى 26 مارس المقبل، ويتأهل منها 4 منتخبات لتنضم إلى 44 منتخبا لاستكمال عقد مرحلة المجموعات من التصفيات.

وتقام التصفيات النهائية بتقسيم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.

وكان منتخب ساحل العاج فاز بالنسخة الأخيرة التي استضافها على أراضيه بعدما تغلب في المباراة النهائية على نيجيريا بنتيجة 2-1 يوم 11 فبراير الماضي.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية بعدما احتضن النسخة السادسة عشرة التي أقيمت في عام 1988.