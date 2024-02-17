بعد اتهامات كأس إفريقيا.. محمد صلاح يعود أخيراً بعد غياب 30 يوماً

يعود النجم المصري محمد صلاح، إلى صفوف ليفربول، السبت، للمشاركة في مواجهة برينتفورد، بعد غياب دام 30 يوماً بسبب إصابة عضلية.

وأصيب المهاجم في أوتار الركبة خلال خوض بطولة كأس أمم إفريقيا مع مصر وغاب عن آخر ثماني مباريات لليفربول، أربعة في الدوري الإنجليزي واثنان في كأس إنجلترا واثنان في كأس الدوري.

وكان صلاح قد تلقى اتهامات بهروبه من المشاركة مع المنتخب المصري، وأنه يدعي الإصابة للحفاظ على نفسه للعب مع ليفربول، ولكن النجم الدولي غاب بالفعل منذ 19 يناير الماضي عن المشاركة في المباريات.

وقال مدرب ليفربول، يورغن كلوب الجمعة: "محمد صلاح يتدرب بشكل طبيعي، لذلك، فإنه يعود بشكل تلقائي إلى الفريق".

وسيواجه ليفربول فريق برينتفورد مساء السبت في آخر مباراة لهم قبل مواجهة تشيلسي في 25 فبراير في نهائي كأس الرابطة.

وسوف يستعيد "الريدز" إبراهيم كوناتي، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وجو غوميز، المريض أيضاً، وكونور برادلي، الذي فقد والده مؤخراً.

ولن يحظى كلوب بخدمات ترينت ألكسندر أرنولد بسبب إصابة في الركبة، ودومينيك زوبوسزلاي بسبب مشكلة في أوتار الركبة.