يوفنتوس يعلن تكبده خسائر مالية فادحة

قال نادي يوفنتوس إن خسائره الصافية زادت إلى 95.1 مليون يورو (102 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024.

وأثرت عقوبة منع يوفنتوس من المشاركة في البطولات الأوروبية، التي تدر أرباحاً هذا الموسم بسبب مخالفات مالية، على إيراداته.

وتُقارن النتيجة بخسارة قدرها 29.5 مليون يورو في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال يوفنتوس، ويقع مقره في تورينو، في بيان إن الإيرادات انخفضت بنسبة 26 في المئة تقريباً إلى 173.3 مليون يورو بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ولدعم موارده المالية التي تعاني من ضائقة، أعلن النادي الإيطالي عن زيادة في رأسماله بقيمة 200 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم اضافة هذا المبلغ بحلول نهاية أبريل المقبل.

وغطت شركة إكسور، الذراع الاستثمارية لعائلة أنييلي التي تسيطر على النادي من أكثر من مئة عام، بالفعل السيولة المطلوبة والتي تعادل حصتها البالغة 64 في المئة وستعمل أيضًا كضامن للجزء المتبقي.

وتعرض يوفنتوس لفضيحة محاسبية مرتبطة بانتقالات اللاعبين ودفع الرواتب في أواخر عام 2022، والتي شملت عواقبها الإيقاف من المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وأكد يوفنتوس اليوم الجمعة أنه يتوقع خسارة أخرى في السنة المالية الحالية بأكملها، بعد أن أعلن عن خسارة مجمعة قدرها 124 مليون يورو حتى 30 يونيو (حزيران) 2023، مما يرفع خسائره المتراكمة إلى أكثر من 700 مليون يورو في ست سنوات.

وكانت آخر أرباح صافية سجلها النادي في السنة المالية 2016-2017.