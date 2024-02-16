محمد صلاح إلى برشلونة.. صفقة إسبانية تتحدى الدوري السعودي

عاد النجم المصري محمد صلاح، ليكون محور اهتمام فريق برشلونة الإسباني حيث أكدت تقارير صحفية إن إدارة نادي برشلونة الإسباني مهتمة بالتعاقد مع الدولي المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وأكد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة يؤمن بأن محمد صلاح هو الأنسب والأفضل للفريق في مركز الجناح الأيمن، لكن النادي يصعب عليه التعاقد معه، وأشارت الصحيفة إلى أن "المقابل المالي الكبير لصفقة لاعب مثل محمد صلاح، يخرجه من حسابات الجهاز الفني للبارسا خاصة وأن هناك اهتمام كبير من الدوري السعودي لكي يتم انتقاله إلى هناك".

وقدم محمد صلاح مستويات مميزة في الموسم الحالي مع ليفربول، حيث سجل 18 هدفا في جميع البطولات وصنع 9 بإجمالي 27 مساهمة تهديفية خلال 27 مباراة، ويذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، لكن الأزمة تكمن أنه في حال رحيله عن "الريدز"، سيحصل على عروض مغرية من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وبعيدا عن صلاح، قررت إدارة برشلونة المفاضلة بين عدة أسماء أخرى بمقدورها ماليا التعاقد مع أحدهم، وعلى رأسهم البرازيلي غابريل مارتينيللي لاعب أرسنال (22 عاما)، حيث نجح مارتينيللي في تسجيل 7 أهداف مع "الغانرز" هذا الموسم والمرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2027.

كما أدرج برشلونة في القائمة اسم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ويشجع برشلونة على ضم كفاراتسخيليا، بخلاف جودته الفنية الكبيرة وتسجيله 14 هدفا وصناعته 17 في الموسم الماضي، أنه بين الأقل أجرا داخل نابولي، بالإضافة لحديث وكيل أعماله عن رغبة اللاعب في تمثيل "البلوغرانا" أو غريمه الأزلي ريال مدريد.