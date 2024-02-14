تعرف إلى راتب حسام حسن مع منتخب مصر وكم وفر اتحاد الكرة

استفاد اتحاد كرة القدم المصري كثيرا من التعاقد مع حسام حسن لتولي قيادة منتخب مصر الفترة المقبلة ولمدة عامين ونصف، حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر، مدرباً رسميا للفراعنة عقب توقيع العقد الرسمي أمس في مقر اتحاد كرة القدم.

ووقع اتحاد الكرة المصري مع حسام حسن بشكل رسمي لتدريب منتخب مصر خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى إبراهيم حسن مديراً للكرة، وذلك بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا.

وقرر اتحاد الكرة تعيين كل من طارق سليمان مدرباً عاماً، ومحمد عبد الواحد مدرباً، وسعفان الصغير مدربا للحراس.

كما قرر اتحاد الكرة المصري تعيين البرازيلي مانويل باريونوفو مدربا للأحمال، ووليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

وطبقا لوسائل إعلام مصرية فإن الجهاز الفني للمنتخب المصري سوف يتقاضى مليون و500 ألف جنيه شهريًا ويشمل راتب حسام حسن وجهازه المعاون مع منتخب مصر، وهو ما يعني أن الاتحاد المصري وفر أكثر من 6 ملايين جنيه بهذه الخطوة، بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث كان المدرب البرتغالي يتقاضى 200 ألف يورو شهريا بما يعادل 7 ملايين جنيه.

وسيكون أول ظهور لـ حسام حسن مع منتخب مصر، في البطولة الودية التي ستقام بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي الخاص بشهر مارس، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.