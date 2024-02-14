صفقة قياسية تاريخية.. نادٍ أميركي يضم موهبة ريال مدريد

أعلن نادي باي الأميركي ضم المهاجمة الزامبية ريتشل كوندانانجي من ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية عالمية في كرة القدم للسيدات بلغت قيمتها ما يصل إلى 860 ألف دولار.

وقال النادي إن كوندانانجي (23 عاما)، التي انضمت إلى ريال مدريد في 2022 قادمة من مواطنه الإسباني إيبار، وقعت عقدا يمتد حتى موسم 2027 مع خيار التمديد لموسم 2028.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النادي الأميركي دفع 785 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات كوندانانجي مع إضافات أخرى محتملة بقيمة 75 ألف دولار ما يجعلها أغلى لاعبة كرة قدم على الإطلاق.

وحطمت الصفقة الرقم القياسي السابق حين دفع تشيلسي الإنجليزي 500 ألف يورو (535400 دولار) مقابل ضم المهاجمة الكولومبية مايرا راميريز من ليفانتي في يناير الماضي.

ومثلت كوندانانجي زامبيا في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 وأولمبياد طوكيو الصيفية 2020.

وسجلت اللاعبة 25 هدفا في موسمها الأول مع ريال مدريد.